تنسيقية أرباب الطوائف تطلق "المطوف" ضمن مشروع "التطويف المركزي"

تطلق الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف بإشراف وزارة الحج والعمرة، من خلال مشروع "التطويف المركزي" خلال موسم حج هذا العام 1443هـ تطبيق "المطوف"؛ لتسهيل وسرعة طلب خدمة التفويج للمسجد الحرام لأداء طواف القدوم للحجاج من قِبَل شركات مطوفي الحجاج.
وأكد المشرف العام على المشروع الدكتور عثمان بن بكر قزاز، أن هذا التطبيق يأتي كتجربة تقنية جديدة ضمن مشروع التطويف المركزي لأتمتة إجراءات طلب التفويج؛ داعمًا لرؤية المملكة 2030 في مجال التحول الرقمي.
وبيّن أن المشروع بدأ بتقديم خدماته لموسم حج هذا العام 1443هـ لحجاج شركات مطوفي حجاج الدول العربية، ومطوفي حجاج إفريقيا غير العربية، ومطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، ومطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا.
وقال "قزاز": خدمات المشروع التي تنفذ للسنة الرابعة، تتولى من خلال مراكز التطويف التي أنشئت حول المسجد الحرام، وعلى الطرق المؤدية إليه، العناية بشؤون تفويج الحجاج لطواف القدوم؛ وذلك لمنع التكدس في المسجد الحرام، وكذلك تعيين عدد من المطوفين لمرافقة مجموعات الحجاج وتطويفهم وتوعيتهم وإرشادهم قبل التوجه للمسجد الحرام؛ وذلك بالتأكد من ارتداء جميع الحجاج للأساور التي تحمل معلومات الحاج ومحل إقامته ومكتب الخدمة الميدانية التابع لها.
وأضاف أن المشروع يقوم عليه شباب مؤهلون جامعيًا من ذوي التخصصات الشرعية؛ لافتًا إلى أن هناك دورات تدريبية للمتقدمين للتوظيف، واستخراج "رخصة تطويف" مؤقتة بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والتخطيط المبكر لمواقع مراكز التطويف؛ بحيث تكون على طرق الحجاج المؤدية للمسجد الحرام، وإقامة لقاءات تعريفية بالمشروع لأعضاء مكاتب الخدمات الميدانية بشركات الطوافة المشاركة في المشروع.