تنسيقية أرباب الطوائف تطلق "المطوف" ضمن مشروع "التطويف المركزي"

وقال "قزاز": خدمات المشروع التي تنفذ للسنة الرابعة، تتولى من خلال مراكز التطويف التي أنشئت حول المسجد الحرام، وعلى الطرق المؤدية إليه، العناية بشؤون تفويج الحجاج لطواف القدوم؛ وذلك لمنع التكدس في المسجد الحرام، وكذلك تعيين عدد من المطوفين لمرافقة مجموعات الحجاج وتطويفهم وتوعيتهم وإرشادهم قبل التوجه للمسجد الحرام؛ وذلك بالتأكد من ارتداء جميع الحجاج للأساور التي تحمل معلومات الحاج ومحل إقامته ومكتب الخدمة الميدانية التابع لها.