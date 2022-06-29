"تنسيقي الحرم" يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في مواكبة أعداد الحجيج

بحث المجلس التنسيقي للجهات العاملة في رحاب البيت العتيق لحج هذا العام 1443هـ برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وحضور ممثلي الجهات الحكومية العاملة في خدمة ضيوف الرحمن وعدد من القيادات بالرئاسة، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالاستعدادات الأخيرة والجهات العاملة في المسجد الحرام التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن.
وتناول المجلس التنسيقي دور وآليات عمل الذكاء الاصطناعي وتسخير التقنيات الرقمية والتقنية لمواكبة أعداد ضيوف الرحمن، وذلك من خلال التطبيقات الإلكترونية وسرعة تقديم الخدمات من خلال أتمتة (ورقمنة) الخدمات النوعية التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، وتفعيل عمل الروبوتات لتقديم الخدمات.
وأكدت التوصيات الختامية للمجلس التنسيقي الوقوف والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وفق أعلى المعايير العالمية لتحقيق الجودة بأسس علمية ومنهجية ودراسات ميدانية، والأنسنة في التعاملات السلوكية والإنسانية في التعامل مع ضيوف الرحمن، وكذلك إثراء العلاقات الإنسانية، ومراعاة التنوع الثقافي والمعرفي في التعامل مع ضيوف الرحمن، خصوصاً فئات كبار السن وذوي الإعاقات والمبادرة في تقديم الخدمات لينعموا بأداء فريضة الحج وتأكيد دور الإعلام في نشر الجهود المباركة التي تقدمها القيادة الرشيدة -رعاها الله- في خدمة الحجاج والقاصدين.
وشدد على ضرورة المتابعة الحثيثة لاشتراطات السلامة بمشاريع التوسعات العملاقة في المسجد الحرام وتأكيد متابعة السلالم الكهربائية على مدى 24 ساعة بين الجهات المعنية في الرئاسة، وكذلك التنسيق على عمل وزارة الصحة السعودية وهيئة الهلال الأحمر السعودي وتخصيص مواقعها في المواقع ذات الكثافة البشرية العالية، منوهًا بأهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل دخول وخروج منسوبي الرئاسة والجهات التي تقدم خدماته في المسجد الحرام من سرعة الوصول للمنطقة المركزية وأداء مهام أعمالهم بكل يسر وسهولة لحجاج البيت العتيق.
وأهاب الشيخ "السديس" بالجميع استشعار أهمية المسؤولية الكبرى في أداء الأعمال وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، بما ينعكس أثره على دور وريادة المملكة العربية السعودية في إقامة شعيرة الله في أجواء تحفها الطمأنينة، وتحقيق رسالتها السامية في نشر الدين الحنيف في إطار الوسطية والاعتدال وتأكيد أهمية الأمن والأمان، وتعظيم الخدمات الجليلة لنيل المثوبة من الله عز وجل.