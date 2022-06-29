"تنسيقي الحرم" يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في مواكبة أعداد الحجيج

وأكدت التوصيات الختامية للمجلس التنسيقي الوقوف والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وفق أعلى المعايير العالمية لتحقيق الجودة بأسس علمية ومنهجية ودراسات ميدانية، والأنسنة في التعاملات السلوكية والإنسانية في التعامل مع ضيوف الرحمن، وكذلك إثراء العلاقات الإنسانية، ومراعاة التنوع الثقافي والمعرفي في التعامل مع ضيوف الرحمن، خصوصاً فئات كبار السن وذوي الإعاقات والمبادرة في تقديم الخدمات لينعموا بأداء فريضة الحج وتأكيد دور الإعلام في نشر الجهود المباركة التي تقدمها القيادة الرشيدة -رعاها الله- في خدمة الحجاج والقاصدين.