تنسيق بين الجهات واستراتيجية.. "الشورى" يناقش تحديات "كفاءة الطاقة"

عقدت لجنة الطاقة والصناعة -إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى- اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس علي بن عايض القرني؛ لمناقشة التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1442/1443هـ، وأبرز ما ورد فيه من معلومات تتعلق بأداء المركز خلال عام التقرير، تمهيداً لتقديم تقريرها المتضمن توصياتها ورأيها حيال التقرير للمجلس خلال الفترة المقبلة.