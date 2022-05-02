تنطلق اليوم… رئيس لجنة "موسم جدة 2022" يكشف تفاصيل النسخة الثانية

ونوّه رئيس لجنة "موسم جدة 2022" إلى أن النسخة الثانية من الموسم ستشهد زيادة كبيرة في حجم الفعاليات، من خلال توسيع دائرة مشاركة عدد من الشركات الوطنية والعالمية المُتخصصة، لإقامة حفلات غنائية وعروض مسرحية وبرامج وفعاليات بحرية ومعارض عالمية وألعاب ترفيهية، بالإضافة إلى استقطاب أفضل الشركات العالمية والوطنية لدعم الموسم في قطاع المطاعم والمقاهي العالمية والمعروفة مع دعم للأيدي السعودية العاملة بمختلف مناطق الموسم المتمثلة في سيتي ووك، وجدة آرت بروميناد، وجدة بيير، وجدة جنغل، ونادي جدة لليخوت، وجدة سوبر دوم، وحديقة الأمير ماجد، والبلد، وسيرك دوسوليه.