تنظمه الجامعة الإسلامية ..رئاسة المسجد النبوي تشارك في مهرجان الثقافات والشعوب العاشر

يذكر أن مهرجان الثقافات والشعوب في نسخته العاشرة الذي يشارك فيه أكثر من 100 جنسية من طلبة الجامعة ومنتسبيها، يُعد ظاهرة ثقافية فريدة تجمع أكثر من 90 جناحًا تمثل معظم دول العالم؛ بهدف تمكين الطلاب من إبراز ثقافات بلدانهم وحضاراتها في محفل يعزز الحوار ورسائل التعايش والتعارف ونشر المحبة والسلام بين مختلف الشعوب في بيئة تعليمية وثقافية ثرية.