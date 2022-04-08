تنظيم الحشود وفرز المعتمرين.. هنا عدة مهام لقوة التدريب بالحرم المكي

كشف مساعد قوات أمن العمرة لقوة التدريب اللواء ناصر بن عمر الناصر أن دور القوة يكمن في تنظيم القادمين إلى الساحات الشمالية والغربية وساحات التوسعة السعودية الثالثة وطريق إبراهيم الخليل ونقاط الفرز بجبل الكعبة وأم القرى.
جاء ذلك خلال الحساب الرسمي للأمن العام؛ حيث رحب اللواء "الناصر" بجميع ضيوف الرحمن، مؤكدًا ضرورة التقيد بتصريح العمرة والالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة الاحترازات الوقائية، كما نقوم بمنع الظواهر السلبية مثل التسول وخلافه، ضمن المهام والمسؤوليات المحددة.
وأضاف اللواء "الناصر" أن تنظيم الحشود يتم من خلال فرز المعتمرين عن المصلين، وتوجيههم إلى داخل المسجد الحرام، وتوجيه المصلين إلى الساحات الخارجية والتوسعة.