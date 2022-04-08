تنظيم الحشود وفرز المعتمرين.. هنا عدة مهام لقوة التدريب بالحرم المكي

جاء ذلك خلال الحساب الرسمي للأمن العام؛ حيث رحب اللواء "الناصر" بجميع ضيوف الرحمن، مؤكدًا ضرورة التقيد بتصريح العمرة ‏والالتزام بارتداء الكمامة ‏ومراعاة ‏الاحترازات الوقائية، ‏كما نقوم بمنع الظواهر السلبية ‏مثل التسول وخلافه، ‏ضمن المهام والمسؤوليات المحددة.