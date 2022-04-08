محليات

تنظيم الحشود وفرز المعتمرين.. هنا عدة مهام لقوة التدريب بالحرم المكي

مع التقيد بتصريح العمرة ‏والالتزام بارتداء الكمامة ‏ومراعاة ‏الاحترازات الوقائية
تنظيم الحشود وفرز المعتمرين.. هنا عدة مهام لقوة التدريب بالحرم المكي
أحمد العبدالله
أحمد العبدالله

كشف مساعد قوات أمن العمرة لقوة التدريب اللواء ناصر بن عمر الناصر ‏ أن دور القوة يكمن في تنظيم القادمين إلى الساحات الشمالية والغربية ‏وساحات التوسعة السعودية الثالثة ‏وطريق إبراهيم الخليل ونقاط الفرز بجبل الكعبة ‏وأم القرى.

جاء ذلك خلال الحساب الرسمي للأمن العام؛ حيث رحب اللواء "الناصر" بجميع ضيوف الرحمن، مؤكدًا ضرورة التقيد بتصريح العمرة ‏والالتزام بارتداء الكمامة ‏ومراعاة ‏الاحترازات الوقائية، ‏كما نقوم بمنع الظواهر السلبية ‏مثل التسول وخلافه، ‏ضمن المهام والمسؤوليات المحددة.

وأضاف اللواء "الناصر" أن تنظيم الحشود يتم من خلال فرز ‏المعتمرين عن المصلين، ‏وتوجيههم إلى داخل المسجد الحرام، ‏وتوجيه المصلين إلى الساحات الخارجية ‏والتوسعة.

الحرم المكي
قوات أمن العمرة

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