تنظيم المؤتمر الدولي للتعليم 2022 في السابع من شوال المقبل

ويتضمن المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 العديد من الجلسات وورش العمل التي يتم خلالها طرح ما يزيد على 130 ورقة عمل، حيث يشارك في الجلسة الرئيسية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير الدولة للتعليم بالمملكة المتحدة الدكتور المهندس ناظم الزهاوي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بالإمارات العربية المتحدة المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي، المدير الدولي للتعليم في البنك الدولي الدكتور خيمي سافيدرا؛ للحديث حول السياسات التعليمية في ظل الأزمات، وكيفية التعامل مع تحديات الأوبئة لضمان استدامة العملية التعليمية، كما يناقش مجموعة من المتخصصين الدوليين العديد من المحاور المتعلقة بمواجهة تحديات جائحة كورونا الحالية، والأوبئة التي قد تنتشر في المستقبل، وكيفية التعامل معها لضمان استدامة العملية التعليمية، إضافة إلى متطلبات تطوير البنية التحتية للتعليم عن بُعد عبر الإنترنت أو من خلال القنوات التعليمية، وكذلك مناقشة جوانب التعليم بكافة مستوياته، بدءاً من رياض الأطفال وحتى مراحل التعليم الجامعي، وتعزيز الجودة في مخرجات التعليم، وفرص التطوير ورفع مستوى الأداء، إلى جانب عرض تجارب المؤسسات التعليمية المحلية والدولية.