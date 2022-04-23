تنظيم المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نوفمبر

وذكرت الهيئة أن المنتدى سوف يغطي عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالأمن السيبراني؛ تناقش في جلسات وخطابات موزعة على مسارات مختلفة، تشمل: الوضع الحالي والمستقبلي لتهديدات الأمن السيبراني، والحلول الآمنة المبتكرة، والجوانب البشرية في الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مستقبل العمل، والاستفادة من قوى السوق، والحوافز الاقتصادية.وتأتي نسخة هذا العام استمرارًا لخطى النجاح الذي قوبل به الحوار الافتراضي للمنتدى، الذي عقد بتاريخ 7 أبريل عام 2021م، وكذلك النسخة الأولى من المنتدى التي عقدت في شهر فبراير من عام 2020م، حيث شهدتا حضورًا وتفاعلًا متميزًا من المهتمين وأصحاب العلاقة من أكثر من (100) دولة.