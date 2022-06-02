تنظيم ملتقى الاستثمار السعودي البرازيلي

واشتملت أعمال الملتقى على عدد من جلسات النقاش التي تناولت عدة من الموضوعات منها: الصناعة والأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا والرعاية الصحية وأمن المعلومات والحوسبة السحابية، إضافةً إلى مناقشة وتبادل الخبرات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، واستعراض ما تطمح له المملكة وجمهورية البرازيل الاتحادية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، خاصة في ظل الإصلاحات التي اتخذتها المملكة في السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات النوعية وزيادة الحوافز للمستثمرين.