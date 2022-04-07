تنظيم مهرجان لتعزيز مهارات تعليم العربية في قيرغيزيا.. السعودية نموذجًا

وحظي الأسبوع الثقافي بمشاركات جادة ومتنوعة من الأنشطة العلمية والثقافية والفنية التي تُعنى بالعربية وثقافتها وتاريخ الدول الناطقة بها، حيث تم اختيار (المملكة العربية السعودية نموذجًا) داخل الفصول والقاعات التعليمية عبر عدد من الفعاليات شملت محاضرات علمية - ورش عمل تطبيقية - دورة في الخط العربي - مسابقات علمية وثقافية وأدبية - أفلام وثائقية عن المملكة العربية السعودية - مسابقات في العادات والأطعمة - مسرحيات تعليمية - مناظرات علمية.