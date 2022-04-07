تنظيم مهرجان لتعزيز مهارات تعليم العربية في قيرغيزيا.. السعودية نموذجًا

أقامت جامعة بيشكيك الحكومية في قيرغيزيا بالتعاون مع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي مهرجان الأسبوع الثقافي العربي بمقر كلية الاستشراق والعلاقات الدولية، بمشاركة 250 طالباً وطالبة من المعاهد والجامعات المتنوعة، وعلى رأسها "جامعة قيرغيزستان الإسلامية، جامعة آرابايفا، جامعة الكويت الدولية، معهد نور القرآن الكريم".
يأتي هذا الحدث الكبير لتعزيز واقع التطبيق الميداني لمهارات تعلم اللغة العربية مرورًا باستعراض أهم التجارب الميدانية والتطبيقات الحديثة التي تسهل تعلم العربية ونشرها.
وحظي الأسبوع الثقافي بمشاركات جادة ومتنوعة من الأنشطة العلمية والثقافية والفنية التي تُعنى بالعربية وثقافتها وتاريخ الدول الناطقة بها، حيث تم اختيار (المملكة العربية السعودية نموذجًا) داخل الفصول والقاعات التعليمية عبر عدد من الفعاليات شملت محاضرات علمية - ورش عمل تطبيقية - دورة في الخط العربي - مسابقات علمية وثقافية وأدبية - أفلام وثائقية عن المملكة العربية السعودية - مسابقات في العادات والأطعمة - مسرحيات تعليمية - مناظرات علمية.
واختُتِمت الفعاليات بعقد مؤتمر علمي دولي (عن بُعد) بعنوان "التطبيقات العملية والممارسات الثقافية في فصول تعليم اللغة العربية سبيلًا إلى تطوير مهارات المتعلمين الناطقين بغير العربية - (تجارب ميدانية)"، شارك فيه نخبة من أعلام تعليم العربية للناطقين بغيرها على مستوى العالمين العربي والإسلامي.