تنفيذًا لتوجيهات القيادة. .أميرِ الجوفِ يتفقدُ مدينةَ الحجاجِ في أبو عجرم

وأضافَ قائلاً: "حظيتُ باللقاء مع الحجاج القادمين إلى مدينة الحجاج في (أبو عجرم) وما سمعته منهم من حسن في المعاملة وتسهيل الإجراءات والحفاوة، وأنَّ إشادةَ حجاج بيت الله الحرام بما يقدمُ لهم من خِدْمَاتٍ من قِبل إخوانهم العاملين بمدينة الحجاج هو شرف واعتزاز لنا جميعًا، وسعيد أنَّ أبناءَ وبناتِ الوطن يعملون في مدينة الحجاج على أعلى مستوى، وأنني مسرور بما شاهدته، وهذا يُجسِّدُ التكاملَ الذي ينشدُه ولاةُ الأمر أيَّدهم الله.