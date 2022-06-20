"تنفيذية" مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تعقد اجتماعها السادس

يذكر أن اللجنة التنفيذية تقوم بالإشراف العام على برامج المركز وأعماله، ومتابعة قرارات مجلس الأمناء والإشراف على تنفيذها، والموافقة على اللوائح وأدلة الإجراءات التي تساهم في تطوير عمل المركز وتنظيمه، ورفعها للاعتماد من مجلس الأمناء، ومراجعة وتحديث وتطوير الخطة الاستراتيجية للمركز سنويًا، وما يسند إليها من مهام واختصاصات من مجلس الأمناء.