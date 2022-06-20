"تنفيذية" مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تعقد اجتماعها السادس

عقدت اللجنة التنفيذية بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، اليوم الاثنين، اجتماعها السادس للدورة الخامسة عبر الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور ماجد الفياض وحضور أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة استعراض مصفوفة الصلاحيات بالمركز والسياسات والإجراءات المالية.
واطلعت على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، كما وافقت اللجنة على التقرير السنوي للمركز للعام 2021م.
يذكر أن اللجنة التنفيذية تقوم بالإشراف العام على برامج المركز وأعماله، ومتابعة قرارات مجلس الأمناء والإشراف على تنفيذها، والموافقة على اللوائح وأدلة الإجراءات التي تساهم في تطوير عمل المركز وتنظيمه، ورفعها للاعتماد من مجلس الأمناء، ومراجعة وتحديث وتطوير الخطة الاستراتيجية للمركز سنويًا، وما يسند إليها من مهام واختصاصات من مجلس الأمناء.