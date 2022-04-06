تنفيذ برنامجي خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في تايلند

إلى ذلك، قدّم مندوب الشؤون الإسلامية والحج، الإدارة الداخلية في تايلاند، إبراهيم فامهنا، شكره العميق لخادم الحرمين الشريفين قائلاً: "جزاكم الله خيراً على مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتفطير الصائمين، وبرنامج توزيع التمور للمسلمين في تايلاند، والسلال الغذائية في رمضان لعام 1443 حفظكم الله وجزاكم خيراً".