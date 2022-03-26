تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في سعودي قتل والدته وشقيقته بحفر الباطن

وأضاف: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة تم الحكم بقتله تعزيرًا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ صالح بن عواد بن معيض الذراعي الظفيري، اليوم السبت بتاريخ 23/ 8/ 1443هـ الموافق 26/ 3/ 2022 بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.