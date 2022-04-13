تنقل صوت الأذان والصلاة .. أكثر من 7500 سماعة بنظام صوتي متقدم في المسجد الحرام

وبيّن العمري أنه يوجد أكثر من (65 ) كادراً تشغيلياً متخصصاً من مهندسين وفنيين ومشرفين ومشغلين لهذه الأنظمة، للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متّبعة والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات، كما يجري تشغيل الأنظمة الصوتية من غرفة التحكم الرئيسة بالتوسعة السعودية الثانية أو الفرعية بالمكبرية الجديدة بمنطقة المسعى، ويتواصل الفريق مع بعضه عن طريق "الإنتركوم" لضمان عدم انقطاع الصوت قبل الاستعداد لأداء أي شعيرة، وقبل انطلاق الأذان بوقت كافٍ للتأكد من سلامة النظام.