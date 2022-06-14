"تنمية الحياة الفطرية" يواصل تنفيذ برنامجه للحد من انتشار قرود البابون

وللحد من اعتداءاتها دعا المركز الأهالي كافة إلى اتخاذ الحيطة والحذر أثناء وجودهم إلى جانب هذه الفصيلة من القرود، وذلك بعدم النظر إلى عيونها أو التحديق بها؛ لأن ذلك قد يكون سببًا لاعتدائها. كما شدد على عدم إطعامها؛ لأن ذلك يجعلها تستغني عن طعامها البري، وتنظر إلى من يقدم الطعام على أنه عامل أو خادم لها.