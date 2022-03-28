"تنمية الصادرات" تحتفي بمرور عام على إطلاق "صنع في السعودية"

وأوضحت "الصادرات السعودية" أن أكثر من 1400 شركة انضمت لـ"صنع في السعودية" التي تمثل هوية الصناعة الوطنية، وتعزز جودة المنتج المحلي وتجعل منه خيارًا أوليًّا للمستهلك في كل الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتسهم في بناء علامة صناعية موحدة تهدف إلى توفير فرص واعدة للشركات، وتوسيع نطاق أعمالها والترويج لمنتجاتها محليًا وعالميًا، وهو ما يعكس رؤية المملكة 2030 تجاه الاقتصاد الوطني، وتعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى انضمام أكثر من 30 شريكًا استراتيجيًا، والعمل جارٍ على إضافة مزيد من الشركاء للإسهام في تعزيز وتسويق السلع والخدمات الوطنية لتصبح الخيار المفضل محليًا وعالميًا.