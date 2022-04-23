"تنمية بقعاء": برتوكول استقبال رئيس البلدية عفوي ولسنا مسؤولين عنه

كشفت لجنة التنمية الاجتماعية في بقعاء الشرقية، ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه رئيس بلدية محافظة بقعاء، محاطاً بعدد من الطلاب منذ نزوله من السيارة حتى وصوله لمقعده في الحفل.