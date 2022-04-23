"تنمية بقعاء": برتوكول استقبال رئيس البلدية عفوي ولسنا مسؤولين عنه

كشفت لجنة التنمية الاجتماعية في بقعاء الشرقية، ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه رئيس بلدية محافظة بقعاء، محاطاً بعدد من الطلاب منذ نزوله من السيارة حتى وصوله لمقعده في الحفل.
وأوضحت اللجنة: "أنه قام فريق "أشبال التنمية "التطوعي بإجتهاد منهم بتنظيم ممر شرفي للمدعوين، ومن ضمنهم رئيس البلدية، في مبادرة لم تكن مدرجة في أجندة الحفل، وبعفوية من أعضاء الفريق، وليس للتنمية مسؤولية عن ذلك.
وتابعت: أنه تم تنبيه أعضاء الفريق حول هذه الملاحظة بإيضاح أن روح المبادرة عنوان عظيم إذا ارتبط بروح الخبرة والاستشارة تفادياً لوقوع أي أخطاء دوافعها نبيلة.
وطلبت اللجنة خلال بيانها بدعم روح المبادرة لدى الفريق والتجاوز عن اجتهاداتهم وتشجيعهم ومشاركتهم الفرحة بنهاية البطولة بالنجاح.