تنوع الفعاليات العالمية تقفز بـ"موسم جدة" إلى مليوني زائر خلال شهر

يحظى "موسم جدة 2022"، بتسجيل أرقام قياسية منذ انطلاقة فعالياته، مؤكدًا نجاحه الاستثنائي بوصوله إلى مليوني زائر بعد شهر واحد فقط.
يترجم هذا الرقم الكبير حجم الجهود المبذولة قبل أشهر من انطلاق الموسم وما زالت؛ ليكون أكثر تنظيمًا وتوزيعًا وتنوعًا وشمولية، وملبيَا لرغبات الزوار الذين عاشوا شهرًا كاملاً من المتعة متنقلين بين أكثر من 2800 فعالية في تسع مناطق يحتضنها الموسم، مستغلةً كل المقومات التاريخية والثقافية والبحرية التي تتميز بها جدة.
واستوقفت الجمهور أكثر من 70 تجربة تفاعلية وظفت خلالها التجارب العالمية؛ لتوفير عناصر الفرح والسرور لزوار عروس البحر الأحمر من المواطنين والمقيمين والسياح من داخل المملكة وخارجها، بما يرتقي لتطوير المنتج الترفيهي في السعودية.
كما استطاع موسم جدة هذا العام توفير البيئة الحماسية والتجربة الجديدة والمغامرات المشوقة والإمتاع بالعروض الحية التي يقدمها، عبر 60 لعبة ترفيهية و20 حفلة غنائية وأربعة معارض عالمية وغيرها الكثير من الخيارات التي جذبت مليوني زائر في فترة قصيرة.
وأسهم هذا الحراك الكبير الذي صنعه موسم جدة واستقطب من خلاله مليوني زائر في خلق حراك اقتصادي كبير، وتحسين دخل كثير من الشباب السعودي والأسر، وتحقيق عوائد مجزية للشركات والمتاجر والمطاعم ومحال الهدايا والألعاب والأسر المنتجة وغيرها من التي شاركت في الموسم، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خلق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
إضافة إلى الإسهام في جعل المملكة واحدة من أهم الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة ووجهة دائمة للسياح وموطنًا للفعاليات والمعارض العالمية التي تستقطب زوارها من داخل وخارج المملكة.