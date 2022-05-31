تنوع الفعاليات العالمية تقفز بـ"موسم جدة" إلى مليوني زائر خلال شهر

يترجم هذا الرقم الكبير حجم الجهود المبذولة قبل أشهر من انطلاق الموسم وما زالت؛ ليكون أكثر تنظيمًا وتوزيعًا وتنوعًا وشمولية، وملبيَا لرغبات الزوار الذين عاشوا شهرًا كاملاً من المتعة متنقلين بين أكثر من 2800 فعالية في تسع مناطق يحتضنها الموسم، مستغلةً كل المقومات التاريخية والثقافية والبحرية التي تتميز بها جدة.