تهيّأ للخطر ورفض التذكرة.. شاهد: أفغاني يبدأ رحلته للسعودية بدراجة طلباً للحج

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الأفغانية عرضت عليه تذكرة سفر إلى السعودية، لكنه فضّل السفر بالدراجة بمفرده، موضحةً أنه حصل على التأشيرات اللازمة منها تأشيرات الدول التي سيمر عليها، ومنها إيران والعراق.