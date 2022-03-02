تهيئة الساحة الجنوبية بالمسجد الحرام وإعادة أعمدة مراوح الرذاذ وتلطيف الهواء

قامت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية ممثلة بالإدارة العامة للمشاريع بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتهيئة منطقة الساحة الجنوبية بالمسجد الحرام، وإعادة أعمدة مراوح الرذاذ وتلطيف الهواء بها.

وأوضح الوكيل المساعد للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس عمار بن محمد الأحمدي، أهمية استكمال منظومة الخدمات بالمسجد الحرام وجاهزية المناطق والمسارات كافة التي سيتم تخصيصها للمعتمرين خلال موسم رمضان.

وأكد الأحمدي، على رفع مستوى الجاهزية للمواقع والمرافق كافة، وتهيئتها وفق الأطر والطرق الفنية السليمة، إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتوفير أفضل وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.