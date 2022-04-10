تواصل حملة "إفطار صائم" بالرياض والشرقية وجدة لتوزيع مليون وجبة

تتواصل حملة "إفطار صائم" لتوزيع مليون وجبة عند الإشارات الرئيسة والتقاطعات المهمة، والتي ينفذها المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية؛ بهدف الإسهام في الحد من حوادث الطرقات قبيل الإفطار في المدن الرئيسة بالمملكة.
وأفادت الدراسات بأنه قبيل أذان المغرب تزيد نسبة الحوادث بسبب السرعة الزائدة للحاق بوجبة الإفطار.
وينفذ الحملة أكثر من ٢٨٠ متطوعًا تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز فيما يخص أمور السلامة واتخاذ جميع الاحترازات اللازمة.
وينفذ البرنامج برعاية ودعم من البنك السعودي الفرنسي في شهر رمضان المبارك، حيث استطاع برنامج إفطار صائم أن يثبت نجاحه من خلال زيادة الكميات التي يتم توزيعها، وزيادة نقاط التوزيع.
ورفع الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية، إبراهيم المعطش، شكره للبنك السعودي الفرنسي لتفعيل مسؤوليته الاجتماعية من خلال دعم هذه المبادرة، حيث أسهم هذا الدعم في نجاح المبادرة ووصولها للمستفيدين، والإسهام في الحد من الحوادث قبيل وقت الإفطار.