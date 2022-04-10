تواصل حملة "إفطار صائم" بالرياض والشرقية وجدة لتوزيع مليون وجبة

ورفع الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية، إبراهيم المعطش، شكره للبنك السعودي الفرنسي لتفعيل مسؤوليته الاجتماعية من خلال دعم هذه المبادرة، حيث أسهم هذا الدعم في نجاح المبادرة ووصولها للمستفيدين، والإسهام في الحد من الحوادث قبيل وقت الإفطار.