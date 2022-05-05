تَواصل فعاليات احتفالات عيد الفطر في العاصمة المقدسة وتبوك

واصلت أمانة العاصمة المقدسة مساء أمس، فعاليات احتفالات عيد الفطر؛ حيث حَفِلت مواقع الاحتفالات خلال اليومين الماضييْن، بالعديد من البرامج والفعاليات المميزة التي استقطبت آلاف العائلات للمشاركة في متابعة الفعاليات التي بدأت عقب صلاة العشاء وامتدت إلى ما بعد منتصف الليل.
وكانت الأمانة قد نفذت مساء أمس عددًا من البرامج المميزة التي تم إعدادها لتتلاءم مع حجم المناسبة، وتلبي كل الاحتياجات.. وأقيمت في الحديقة العامة بمحافظة بحرة وفي مواقف حجز السيارات على طريق الأمير محمد بن سلمان.. وتميزت بحضور وتفاعل كبير من قِبَل الأهالي والأطفال المشاركين.
وقد حازت الفعاليات على إعجاب زوار الحفل من الأطفال والكبار الذين تفاعلوا مع الفقرات المنوعة؛ خاصة مع الألعاب الشعبية والعروض الفلكلورية والتراثية والغنائية والمسابقات، وفقرة الرسم على الوجه، وعروض الدمى، وعروض العمالقة والسحوبات، إضافة إلى العديد من الفقرات التي جسّدت مظاهر احتفالات العيد وحظيت بإعجاب الحضور.
وعلى ذات الصعيد تُواصل أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم الخميس، فعاليات العيد من خلال باقات منوعة من العروض، ومسرحيات الأطفال، وركن التصوير الفوتوغرافي، والتي ستقام في مواقف حجز السيارات على طريق الأمير محمد بن سلمان- طريق مكة جدة السريع، كما ستنظم الأمانة صباح اليوم الخميس حفلًا لمعايدة المرضى؛ وذلك بالتعاون مع جمعية تحسين تجربة المريض.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة، قد وفّرت كل الخدمات والتسهيلات لزوار فعاليات العيد بجميع المواقع، بالإضافة إلى نشر عدد من الفِرَق الميدانية لتنظيم دخول وخروج الزوار لمواقع الفعاليات، وفِرَق للنظافة والفِرَق الرقابية؛ بخلاف تجهيز المسارح بأحدث التقنيات السمعية والضوئية للمشاهدين في جميع أرجاء ساحات مواقع الاحتفالات.
وواصلت أمانة منطقة تبوك إقامة فعاليات احتفالات عيد الفطر التي انطلقت في عدد من العروض الشيقة بمنتزه الأمير فهد بن سلطان، بمشاركة من أهالي مدينة وزائريها والمقيمين فيها.
وشَهِدَت الفعاليات في يومها الثاني أمس بمقر البارك مول التجاري، عددًا من الفعاليات الموجهة للأسرة، وعروض الرسم والتلوين وألعاب الأطفال، إضافة إلى العديد من البرامج التي روعي فيها التنويع في الفقرات الهادفة.