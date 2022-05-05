تَواصل فعاليات احتفالات عيد الفطر في العاصمة المقدسة وتبوك

وكانت الأمانة قد نفذت مساء أمس عددًا من البرامج المميزة التي تم إعدادها لتتلاءم مع حجم المناسبة، وتلبي كل الاحتياجات.. وأقيمت في الحديقة العامة بمحافظة بحرة وفي مواقف حجز السيارات على طريق الأمير محمد بن سلمان.. وتميزت بحضور وتفاعل كبير من قِبَل الأهالي والأطفال المشاركين.