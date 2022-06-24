تواصل في استقبال حجاج بيت الله الحرام في المدينة المنوّرة وسط خدمات متنوعة

من جانبها، تنفّذ المديرية العامة للجوازات خطتها السنوية خلال موسم الحج لهذا العام 1443هـ لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام زوّار المدينة المنوّرة بدعم جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة بكوادر بشرية مدربة ومؤهلة وبأجهزة تقنية متطورة لتسهيل إجراءات الاستقبال والمغادرة وتسهم في إنهاء الإجراءات دون تأخير. أما أمانة منطقة المدينة المنوّرة، فقد أنهت جاهزيتها لتنفيذ خطة موسم حج هذا العام لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من خلال كامل طاقاتها البشرية والآلية، حيث جنّدت أكثر من 5500 موظف وعامل، إضافة إلى ما يزيد على 650 آلة ومعدة؛ فضلاً عن مواصلة قطاعاتها الإدارية وبلدياتها الفرعية ومراكزها الخدمية لتقديم الخدمات المنوطة بها وفق أعلى المعايير الخدمية التي تأتي انطلاقاً من حرص الحكومة الرشيدة، لتوفير جميع الإمكانات، وبذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن.