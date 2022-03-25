توافق بين السعودية وباكستان على ضرورة زيادة الاستثمارات في البلدين

وشدّد الجانبان على الحاجة إلى زيادة التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، وتجهيز الأغذية، والتعدين، والطاقة المتجددة، والمصافي، والبتروكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات، وتعهدا بالعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.