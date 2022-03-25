توافق بين السعودية وباكستان على ضرورة زيادة الاستثمارات في البلدين

أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح؛ أن هناك حاجة إلى زيادة الاستثمار من قِبل المملكة العربية السعودية وباكستان في مجالات متنوعة.
ووفقاً لتقرير "ذا نيوز"، فإن اجتماعاً جمع الوزير السعودي ووزير الدولة ورئيس مجلس الاستثمار الباكستاني محمد أظفر أحسن في طشقند، شهد اقتراحاً بتشكيل فريق مشترك، ووضع خطة عمل إستراتيجية طويلة الأجل لإيجاد مناخ لتسهيل الاستثمار في البلدين.
وشدّد الجانبان على الحاجة إلى زيادة التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، وتجهيز الأغذية، والتعدين، والطاقة المتجددة، والمصافي، والبتروكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات، وتعهدا بالعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.