توافق في الرؤى وتعاون عميق.. الرياض وواشنطن وتحديات الأمن والسلم العالميين

تدرك الإدارة الأمريكية أهمية السعودية اليوم كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، لها تأثيرها ليس في المجال النفطي أو سوق الطاقة العالمي الذي صاغت سياساته المملكة فقط، بل التعاون بين البلدين يذهب إلى ما هو أبعد وأعمق، فالتوافق على ضرورة حفظ الأمن العالمي واستقرار الدول العربية التي تعاني التدخلات الإيرانية الخارجة عن التقاليد الدولية وسيادة الدول حتى تهتّك النظام الاقتصادي في كل دولة تختطف إيران قرارها.