"توال" تستكمل تجهيزات البنية التحتية للاتصالات لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1443

وتعد "توال" الشركة السعودية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات حيث تمتلك في محفظتها أكثر من 15،500 برج اتصالات، وتقدم أحدث الخدمات والحلول لهذا القطاع الحيوي الهام والمتسارع في النمو. وتهدف "توال" إلى تمكين التحوّل الرقمي في المملكة، من خلال تقديم خدمات نموذجية لعملائها الباحثين عن بنية تحتية موثوقة وفعّالة من حيث التكلفة، بالإضافة إلى ضمان البيئة المثالية لتلبية احتياجاتهم. وتعمل "توال" على تعزيز مشاركة البنية التحتية لتمكين عملائها من تحقيق الكفاءة التشغيلية، وتقليل النفقات، والتخفيف من الآثار السلبية على البيئة. وتُعد الشركة لاعباً رئيسياً في صناعة البنية التحتية لقطاع الاتصالات بالمملكة، وتطمح لتوسيع نطاق خدماتها لتخدم أسواق أخرى.