توثيق وكفاءة.. 3 اتفاقيات تجمع "الأمر بالمعروف" و"المعلومات الوطني"

وقّعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، ثلاث اتفاقيات مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تختص بجودة مستوى الخدمات التي يقدمها مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وقّع الاتفاقيات من جانب مركز المعلومات الوطني مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لإدارة العملاء عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، ومن جانب الرئاسة العامة ضابط الاتصال مع المركز مدير إدارة الأمن السيبراني أحمد بن عمر آل جمحان.

شملت الاتفاقيات، اتفاقية مستوى خدمة النفاذ الوطني الموحد، وهي إحدى الخدمات المهمة التي توثق دخول المستخدم إلى شبكة الرئاسة بطريقة آمنة، ويتم ذلك عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور واستقبال رسالة نصية قصيرة، أو ما يسمى التحقق من الهوية متعدد العناصر، واتفاقية مستوى خدمة الربط بقناة التكامل الحكومية (GSB)، وتعد قناة التكامل الحكومية (GSB)، أحد مشاريع البنية التحتية الوطنية.

وتهدف الاتفاقيات إلى إيجاد منصة مركزية غنية بالخدمات والبيانات من مختلف الجهات الحكومية، لتحقيق التكامل والترابط بين الجهات الحكومية لخدمات حكومية أكثر كفاءة وفاعلية، كما تشمل اتفاقية مستوى خدمة دوائر الاتصال، وتعد خدمة دوائر الاتصال أحد مشاريع البنية التحتية الوطنية، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والترابط بين الجهات الحكومية وتبادل المعلومات بشكل سريع وآمن.

تأتي هذه الاتفاقيات ضمن مشروع الرئاسة العامة لتوثيق العلاقة مع عدة جهات حكومية وخاصة، للوصول لأعلى مستويات الكفاءة، وفق التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله-.