"توجيهية العلوم القانونية" بمعهد الإدارة تبحث الأنشطة والمبادرات التطويرية للدبلوم

عقدت اللجنة التوجيهية لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية بمعهد الإدارة العامة، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة؛ لمناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

وتفصيلاً، بحث الاجتماع ملخصًا للعملية التدريبية، والأنشطة والمبادرات التطويرية للبرنامج، إضافة إلى حوكمة أعمال اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية.

يُذكر أن برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية ينفذ في معهد الإدارة العامة، ويهدف إلى إكساب الدارسين المعارف والمهارات الخاصة بالعلوم القانونية، وتبلغ مدته ثلاث سنوات تدريبية بواقع 6 فصول دراسية، ويتكون البرنامج من أربعة مسارات هي: القانون الإداري، القانون الجنائي، القانون الدولي العام، قانون الأعمال.