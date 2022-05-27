توزيع أكثر من 14 طنًا من السلال الغذائية في محافظة تعز

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 61 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 13 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 153 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 11 حالة، وصُرِفت الأدوية لـ 238 فردًا، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 6 أفراد.