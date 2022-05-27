توزيع أكثر من 14 طنًا من السلال الغذائية في محافظة تعز

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 14طنًا و231 كيلوغرامًا للفئات المحتاجة بمديرية ذباب وجزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 1.200 فرد.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق وتلبية احتياجاته الغذائية الأساسية.
حجة
وقدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 482 مستفيدًا خلال الفترة من 4 حتى 10 مايو 2022م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 61 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 13 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 153 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 11 حالة، وصُرِفت الأدوية لـ 238 فردًا، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 6 أفراد.