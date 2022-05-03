توزيع أكثر من 5 ملايين وجبة إفطار صائم بساحات المسجد الحرام خلال رمضان

أعلنت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن توزيع أكثر من خمسة ملايين وجبة إفطار صائم في ساحات المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع عدد من الجهات الخيرية، وبإشراف من لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة.