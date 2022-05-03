توزيع أكثر من 5 ملايين وجبة إفطار صائم بساحات المسجد الحرام خلال رمضان

أعلنت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن توزيع أكثر من خمسة ملايين وجبة إفطار صائم في ساحات المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع عدد من الجهات الخيرية، وبإشراف من لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة.
وجنّدت الوكالة أكثر من 100 موظف للإشراف ومتابعة السُّفر بالساحات؛ حيث وفرت الجهات المشاركة أكثر من 8 آلاف عامل وعاملة لتوزيع 170 ألف وجبة إفطار يوميًّا في ساحات المسجد الحرام.
وبلغ عدد السفر الخيرية 10 آلاف سفرة، طولُ السفرة الواحدة قرابة 12 مترًا، فيما بلغ عدد الجهات المشاركة في تقديم الوجبات بساحات المسجد الحرام قرابة 61 جهة خيرية.