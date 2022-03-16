توزيع أكثر من 500 قرص CD لتلاوات أئمة المسجد الحرام لقاصدي البيت العتيق

قامت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية وعبر جميع إداراتها ووحداتها بتوزيع أكثر من (500) قرص CD إهداءات لقاصدي المسجد الحرام.
وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ماجد بن محمد المسعودي؛ أن هذه الأشرطة والأقراص تحتوي على تلاوات صوتية لأئمة المسجد الحرام، حيث تسلَّم كل معتمر نسخة من هذه الإصدارات، مؤكدين امتنانهم لكل ما يُقدم لهم وعلى هذا الإهداء غير المستغرب والكرم المتواصل.
وأضاف المسعودي؛ أن هذه الجهود والبرامج تفخر بها الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية لما لها من ارتباطٍ بشرف المكان والزمان وتحظى بمتابعة وتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-، في العناية بقاصدي بيت الله الحرام.