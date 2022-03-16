توزيع أكثر من 500 قرص CD لتلاوات أئمة المسجد الحرام لقاصدي البيت العتيق

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ماجد بن محمد المسعودي؛ أن هذه الأشرطة والأقراص تحتوي على تلاوات صوتية لأئمة المسجد الحرام، حيث تسلَّم كل معتمر نسخة من هذه الإصدارات، مؤكدين امتنانهم لكل ما يُقدم لهم وعلى هذا الإهداء غير المستغرب والكرم المتواصل.