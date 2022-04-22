توزيع سلال رمضانية لتفطير الصائمين من برنامج خادم الحرمين في كمبوديا

وشملت السلال الرمضانية التي شهد جانبًا من تسليمها معالي الوزير الأول المسؤول عن المهام الخاصة بكمبوديا عثمان حسن وعدد من الشخصيات الإسلامية بمحافظة بنتاي منجاي نحو 3234 مستفيدًا.