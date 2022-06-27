توزيع 4 آلاف مظلة على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام

جاء ذلك ضمن مبادرة "اجتماعي" بعنوان "مظلة الحرمين" أحد برامج حملة الرئاسة التي أطلقتها بعنوان "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا في عامها العاشر"، تحت شعار الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة، والتي تهدف إلى تقديم عدة مبادرات وبرامج؛ لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وخدمة ضيوف الرحمن.