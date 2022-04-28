توزيع 875 سلة غذائية رمضانية في العاصمة التشادية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 875 سلة غذائية رمضانية للفئات المحتاجة في المركزين الاجتماعيين رقمي 1 و9 بمدينة أنجامينا عاصمة جمهورية تشاد، استفاد منها 5.250 فرداً، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.