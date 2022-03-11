توصيات مهمة في ختام ملتقى جامعة أم القرى لأبحاث الحجِّ الـ21

ومن جانبه، أوضح عميد معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحجِّ والعُمرة بجامعة أُمِّ القرى الدكتور تركي بن سليمان العمرو، أنَّ الملتقى تمخض عن مجموعة من التوصيات التي تدعم الجهود التي تقدمها حكومة المملكة العربيَّة السُّعوديَّة في مجال التحوُّل الرَّقمي في كافَّة القطاعات المتعلِّقة بخدمة ضيوف الرَّحمن، والتي تصب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة المتعلِّقة بمنظومة خدمة ضيوف الرَّحمن في مجالات: الطّوافة، والأمن والسَّلامة، والإعاشة، والإيواء، والنَّقل، والطَّيران، والاتَّصالات، والتَّجزئة، والبنوك، والصِّحة، والإلكترونيَّات، وغيرها من الخدمات المباشرة وغير المباشرة والتي تُحسن من تجربة الضيف و تُثريها، كما شكر بدوره اللجان العاملة في الملتقى من منسوبي الجامعة والجهات العامة والخاصة وغير الربحية.