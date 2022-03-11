توصيات مهمة في ختام ملتقى جامعة أم القرى لأبحاث الحجِّ الـ21
اختتمت جامعة أم القرى أعمال الملتقى العلميّ 21 لأبحاث الحجِّ والعُمرة والزِّيارة المنعقد بعنوان: "التَّحوُّل الرَّقميّ في منظومة الحجِّ والعمرة والزِّيارة" في الفترة 9-10 مارس 2022م، بمركز الملك سلمان الدَّوليّ للمؤتمرات في المدينة المنورة وبرعاية خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحضور الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة.
وقدم رئيسُ الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، شكره لمقام خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لدعمهم الدائم لكل مافيه التقدم والتطور لمنظومة الحج والعمرة والزيارة، والرعاية الملكية السامية للملتقى العلمي الذي يعقد سنوياً من جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحج والعمرة.
كما ثمَّن حرصَ الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، على حضوره وافتتاحه لفعاليَّات الملتقى، ودعمه لما طُرح فيه من الأبحاث والابتكارات العلمية والمبادرات الإبداعية التي تؤثر على نوعية الخدمة المُقدَّمة لضيوف الرَّحمن.
وأكد دعم مستشار خادم الحرمين الشَّريفين أمير منطقة مكَّة المُكرَّمة الأمير خالد الفيصل للملتقي هذا العام، والذي يعدُّ امتدادًا للجهود التي تقدمها إمارة المنطقة في خدمة ضيوف الرَّحمن، والتي تحرص على تطويرها من خلال التَّحوُّل الرَّقمي وتوظيف التقنيات الحديثة التي تسهم في تسهيل وتيسير كافة الإجراءات التي يمر بها الحاجّ والمعتمر والزَّائر خلال رحلته.
وشكر رئيس الجامعة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على دعمه المستمر للخدمات المقدمة من الجامعة لقطاع الحج والعمرة والزيارة من أبحاث علمية ومشاريع استشارية وابتكارات نوعية وخدمات تطوعية، كما شكر كل الجهات العاملة في الملتقى من داخل الجامعة وخارجها؛ مشيراً إلى أن جودة العمل المقدم تأتي نظيراً للتعاون المشترك في تحقيق أهداف الملتقى وتنفيذ توصياته على النحو الذي يضيف قيمة نوعية منشودة في خدمات الحج والعمرة.
ومن جانبه، أوضح عميد معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحجِّ والعُمرة بجامعة أُمِّ القرى الدكتور تركي بن سليمان العمرو، أنَّ الملتقى تمخض عن مجموعة من التوصيات التي تدعم الجهود التي تقدمها حكومة المملكة العربيَّة السُّعوديَّة في مجال التحوُّل الرَّقمي في كافَّة القطاعات المتعلِّقة بخدمة ضيوف الرَّحمن، والتي تصب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة المتعلِّقة بمنظومة خدمة ضيوف الرَّحمن في مجالات: الطّوافة، والأمن والسَّلامة، والإعاشة، والإيواء، والنَّقل، والطَّيران، والاتَّصالات، والتَّجزئة، والبنوك، والصِّحة، والإلكترونيَّات، وغيرها من الخدمات المباشرة وغير المباشرة والتي تُحسن من تجربة الضيف و تُثريها، كما شكر بدوره اللجان العاملة في الملتقى من منسوبي الجامعة والجهات العامة والخاصة وغير الربحية.