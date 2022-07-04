توصية عاجلة من ولي العهد واستجابة سريعة من الملك .. ما دعم القيادة الرشيدة لمستفيدي "الضمان"؟

ولم تقف هذه القرارات الحاسمة التي اتسمت بالشمول والفاعلية عند هذه المرحلة، على الرغم من أن اتخاذها يعني دخولها مرحلة التنفيذ، لكن حرصًا من ولي العهد على الإسراع في تحقيق نتائج أكثر فاعلية في دعم المواطنين على مواجهة موجات ارتفاع الأسعار العالمية خصوصًا المواد الغذائية، فقد رفع ولي العهد بالقرارات، التي اتخذها المجلس الاقتصادي توصية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أصدر في استجابة سريعة للغاية أمرًا ملكيًا بالموافقة على تخصيص دعم مالي بقيمة 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا، وذلك حرصًا من خادم الحرمين على حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.