توطين مهنة الصيدلة بنسبة 70 % وعدد السعوديين بالقطاع الخاص بلغ مليوني شاب وشابة

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي عن أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل قفزت من 22 % إلى 23 %، مشيرًا إلى أنه تم توطين مهنة الصيدلة في الصيدليات بنسبة 70 % مع وضع حدود دنيا للأجور بحيث لا تقل الرواتب عن 9 آلاف ريال.
وأوضح الراجحي خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الذي عقد مساء أمس أن البرنامج يستهدف 70 ألف شاب وشابة من أبناء الوطن، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هناك مليوني سعودي وسعودية في سوق العمل بالقطاع الخاص.
ولفت إلى أن برنامج الابتعاث سيُسهم بكفاءات وخريجين نوعيين في تخصصات مختلفة، مبينًا في هذا السياق أن مسار "إمداد" متخصص لدرجتي البكالوريوس والماجستير في أفضل من 200 جامعة يركز على استشراف العرض والطلب وهي إحدى مبادرات تنمية القدرات البشرية وهي تستشرف ماذا يريد سوق العمل وتنسق مع قطاع التعليم المحلي والدولي من خلال برنامج الابتعاث لجلب الكفاءات المناسبة لهذا السوق.