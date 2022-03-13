توطين مهنة الصيدلة بنسبة 70 % وعدد السعوديين بالقطاع الخاص بلغ مليوني شاب وشابة

ولفت إلى أن برنامج الابتعاث سيُسهم بكفاءات وخريجين نوعيين في تخصصات مختلفة، مبينًا في هذا السياق أن مسار "إمداد" متخصص لدرجتي البكالوريوس والماجستير في أفضل من 200 جامعة يركز على استشراف العرض والطلب وهي إحدى مبادرات تنمية القدرات البشرية وهي تستشرف ماذا يريد سوق العمل وتنسق مع قطاع التعليم المحلي والدولي من خلال برنامج الابتعاث لجلب الكفاءات المناسبة لهذا السوق.