توغل واندفاع ثم اصطدام.. "أجواء 48 ساعة باردة وعاصفة" يكشفها "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الكتلة الباردة والمتمثلة بالمرتفع الجوي (H) القادم من الشمال الغربي تواصل التوغل إلى أجواء السعودية اليوم، مشيراً إلى أن "غداً الأربعاء تندفع الكتلة الباردة بكل قواها إلى أجوائنا فتخفض درجة الحرارة أكثر، وتصطدم بالكتلة الحارّة"، مبيناً أن "الحارّة فوق السعودية منذ أيام".