توغل واندفاع ثم اصطدام.. "أجواء 48 ساعة باردة وعاصفة" يكشفها "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الكتلة الباردة والمتمثلة بالمرتفع الجوي (H) القادم من الشمال الغربي تواصل التوغل إلى أجواء السعودية اليوم، مشيراً إلى أن "غداً الأربعاء تندفع الكتلة الباردة بكل قواها إلى أجوائنا فتخفض درجة الحرارة أكثر، وتصطدم بالكتلة الحارّة"، مبيناً أن "الحارّة فوق السعودية منذ أيام".
وأضاف "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أنه ينجم عن هذا الاصطدام واختلاف درجات الحرارة الكبير بين الكتلتين نشوء عاصفة ترابية متوقعة ومعتبرة يوم غد الأربعاء، ومتوقع أن تصل سرعة هبات الرياح نحو 60كم في الساعة على الساحل الشرقي السعودي".
وأوضح أنه "متوقع أن تكون ذروة الغبار في الشرقية يليها منطقة الرياض، ثم تبدأ العاصفة المتوقعة في التدحرج ناحية الجنوب والجنوب الغربي لتؤثر في الربع الخالي ونجران مساءً؛ قد تبلغ اليمن يوم الخميس، والله المسؤول أن يصرفها عنا".
وتابع: "يتساوى الليل والنهار في السنة مرتين، لكل منهما 12 ساعة، ويكون وقتا شروق الشمس وغروبها متماثلين ـ تقريباً ـ في 15 مارس (#اليوم) و27 سبتمبر".