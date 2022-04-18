توفيراً للطاقة.. "كفاءة" يحذر من الاختيار العشوائي لإطار المركبة

وتابع المركز : "عند استخدام تطبيق "تأكد"؛ ينبغي الأخذ في الاعتبار 5 معايير مهمة، تساعد على شراء الإطار المناسب، المعيار الأول يختص بالمعلومات الأساسية للإطار، والثاني خاص بمؤشر مستوى كفاءة الطاقة (مقاومة الدوران)، والثالث مؤشر مستوى التماسك على الأسطح الرطبة، والرابع مستوى كفاءة الطاقة، والمعيار الخامس والأخير يتمثل في رمز الاستجابة السريع للتحقق عبر تطبيق "تأكد".