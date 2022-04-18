توفيراً للطاقة.. "كفاءة" يحذر من الاختيار العشوائي لإطار المركبة

حذر المركز السعودي لكفاءة الطاقة قائدي السيارات من الاختيار العشوائي لإطارات مركباتهم.
وقال المركز: "ينبغي على قائد كل سيارة اختيار الإطار الملائم لمواصفات مركبته وحجمها".
وأضاف: "الاختيار غير المناسب يهدد أداء المركبة ويستهلك طاقة زائدة".
ورأى المركز أن الاختيار المناسب للإطار يحتاج في المقام الأول إلى تفعيل استخدام تطبيق "تأكد" للتحقق من صحة بطاقة كفاءة الطاقة الموجود على الجسم الخارجي للإطار، وبالتالي التأكد من جميع المواصفات الفنية للإطار قبل شرائه.
وأوضح أن الأسواق السعودية مليئة بشتى الأنواع من الإطارات من مختلف الماركات والأحجام، مما يحتم على الجميع تفعيل تطبيق "تأكد" لمعرفة مواصفات الإطارات قبل شرائها، والتأكد من اختيار الإطار المناسب.
وتابع المركز : "عند استخدام تطبيق "تأكد"؛ ينبغي الأخذ في الاعتبار 5 معايير مهمة، تساعد على شراء الإطار المناسب، المعيار الأول يختص بالمعلومات الأساسية للإطار، والثاني خاص بمؤشر مستوى كفاءة الطاقة (مقاومة الدوران)، والثالث مؤشر مستوى التماسك على الأسطح الرطبة، والرابع مستوى كفاءة الطاقة، والمعيار الخامس والأخير يتمثل في رمز الاستجابة السريع للتحقق عبر تطبيق "تأكد".