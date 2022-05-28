توقعات "الحصيني" لأجواء السبت.. أمطار خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد بمناطق عدة

توقّع خبير الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد اليوم أمطار خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الباحة وعسير وجازان والطائف، خاصة المرتفعات.
وأضاف الحصيني، أن مراصد الطقس تشير إلى رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من الوسطى والغربية والشمالية والشرقية.
وكتب الحصيني، على حسابه في تويتر، يقول " حسب مراصد الطقس متوقع اليوم السبت 27 شوال، إن شاء الله -أمطار من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الباحة وعسير وجازان والطائف واليمن، خاصة المرتفعات، بجنب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من الوسطى والغربية والشمالية والشرقية والإمارات وعُمان، مثيرة للغبار، إلا أن يصرفها الله".
وفي وقت سابق اليوم، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كذلك تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق: حائل، القصيم، الرياض، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يستمر وجود العوالق الترابية على مناطق: الجوف، حائل، القصيم؛ تمتد إلى الرياض، وطقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على الجزأين الشمالي والجنوبي منه.