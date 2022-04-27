توقعاتٌ بأجواءٍ غير مستقرة تترافق بأمطارٍ وزخاتِ بَرَد بالمدينة المنوّرة

تشير توقعات الأرصاد إلى نشوء أحوال جوية غير مستقرة نهار، اليوم الأربعاء، على مرتفعات المدينة المنوّرة، إضافة إلى الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرّمة، تترافق بالأمطار وزخات البَرَد، وربما الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار.
وتتشكّل خلال اليوم كمياتٌ كبيرة من السحب الرُكامية الرعدية في سماء منطقة المدينة المنوّرة مع ساعات ظهر وعصر الأربعاء، تترافق بهطولٍ غزيرٍ للأمطار، تكون مصحوبةً أحياناً بزخات البَرَد ونشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار.
وبحسب "طقس العرب" تشير بعض النماذج العددية، إلى احتمالية تحرُّك هذه السحب نحو بعض السواحل، مثل ينبع ورابغ وربما مدينة جدة.
وتستلزم هذه الأجواء التنبيه من شدة غزارة الأمطار في أجزاءٍ مختلفة من منطقة المدينة المنوّرة، وشدة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، وكثافة زخات البَرَد في أجزاءٍ متفرقة.