توقعاتٌ بأجواءٍ غير مستقرة تترافق بأمطارٍ وزخاتِ بَرَد بالمدينة المنوّرة

تشير توقعات الأرصاد إلى نشوء أحوال جوية غير مستقرة نهار، اليوم الأربعاء، على مرتفعات المدينة المنوّرة، إضافة إلى الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرّمة، تترافق بالأمطار وزخات البَرَد، وربما الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار.