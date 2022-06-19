توقعاتٌ بانخفاض الأسعار.. جنيٌ مبكر لتباشير "رطب وادي الدواسر"

وتوقع مختصون في مجال الزراعة أن يتميز رطب وادي الدواسر هذا العام بالجودة وانخفاض سعره لوفرة العرض؛ إذ لم يتعرض محصول هذا العام للأمراض والأوبئة التي تمرّ بها المزارع في بعض المواسم، إلى جانب أن الخبرة التي اكتسبها المزارعون في زراعة النخيل أسهمت -بفضل الله- في زيادة أشجار النخيل والعناية بها بطريقة صحيحة؛ حتى حقق الكثير منهم الاكتفاء الذاتي في الإنتاج؛ فضلًا عن جلب بعض أنواع النخيل ذات الجودة العالية من بعض مناطق ومحافظات المملكة، والتي لم تكن من أنواع النخيل المعروفة بالمحافظة.