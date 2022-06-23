توقعات بزيارة 200 ألف زائر لمحاكاة المركبات الفضائية وطريقة عملها في السعودية

ويعد مركز "فضاء المستقبل" هو أكبر مركز للمعارض خارج الصين، حيث يضم العديد من التقنيات الحديثة بما في ذلك القيادة الذاتية والطباعة ثلاثية الأبعاد والتحكم بالروبوتات وغيرها من التقنيات المبتكرة. ويمتد مركز "فضاء المستقبل" الذي يُعتبر أول معرض من نوعه في المملكة على مساحة تبلغ 1.500 متر مربع وسيوفر الفرصة للمبتكرين الشباب للتعريف عن أنفسهم وعرض ابتكاراتهم. ومن المتوقع أن يستقبل المركز حوالي 200.000 زائر على مدار الأعوام الخمسة القادمة بعد أن يتم افتتاحه.