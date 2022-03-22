توقعات بموجة باردة جديدة تؤثر على شمال المملكة

وبحسب موقع "طقس العرب"، يتوقع أن يترافق تعمق الكتلة الباردة في أجواء المنطقة باندفاع لرياح غربية نشطة مع هبات قوية أحياناً، تتجاوز بعض هباتها حاجز 60 كم/ساعة، تعمل على إثارة الأتربة والغبار بشدة متوسطة، وتدنٍ لمدى الرؤية الأفقية، على أن تتركز فرص الغبار في القريات وطريف وحزم الجلاميد.