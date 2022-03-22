توقعات بموجة باردة جديدة تؤثر على شمال المملكة

من المتوقع تأثر القطاع الشمالي من المملكة يوم الخميس المقبل باندفاع كتلة هوائية باردة تترافق بانخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة، خاصة في ساعات الليل وصباح الباكر، حيث يُتوقع أن تقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي.
وبحسب موقع "طقس العرب"، يتوقع أن يترافق تعمق الكتلة الباردة في أجواء المنطقة باندفاع لرياح غربية نشطة مع هبات قوية أحياناً، تتجاوز بعض هباتها حاجز 60 كم/ساعة، تعمل على إثارة الأتربة والغبار بشدة متوسطة، وتدنٍ لمدى الرؤية الأفقية، على أن تتركز فرص الغبار في القريات وطريف وحزم الجلاميد.
ونصح الموقع بضرورة الحذر من انخفاض الحرارة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر يومي الخميس والجمعة، وضرورة القيادة بحذر على الطرق المتأثرة بالغبار يوم الخميس، إضافة إلى أهمية اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي والعيون خشية حدوث مضاعفات نتيجة الغبار.