توقيت الدراسة برمضان يمنح المرونة في المنازل والطرقات.. ويخفض 10 دقائق من كل حصة

حمل قرار وزارة التعليم منح مديري التعليم في المناطق والمحافظات الصلاحية لتحديد زمن بدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في مضمونه رؤية ثاقبة متكاملة للظروف الأسرية والمرورية.
وسيعمل القرار على مراعاة حالة كل منطقة، وخصوصًا في ظل الازدحام المروري في المدن الكبرى، وفك الاختناقات عندما لا يتزامن بداية اليوم الدراسي للطلاب والمعلمين مع عمل موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وتحديد وزارة التعليم لبدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحًا، وفق النظام المرن، وتخفيض 10 دقائق من كل حصة دراسية؛ لتصبح 35 دقيقة، قرارٌ صائب؛ يراعي الجوانب التربوية والأسرية، كما يراعي خصوصية شهر رمضان المبارك.