توقيت الدراسة برمضان يمنح المرونة في المنازل والطرقات.. ويخفض 10 دقائق من كل حصة

وتحديد وزارة التعليم لبدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحًا، وفق النظام المرن، وتخفيض 10 دقائق من كل حصة دراسية؛ لتصبح 35 دقيقة، قرارٌ صائب؛ يراعي الجوانب التربوية والأسرية، كما يراعي خصوصية شهر رمضان المبارك.