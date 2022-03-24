توقيع اتفاقية بين "الرعاية الطبية" وجمعية السكري السعودية الخيرية

وقال: تفخر مستشفيات رعاية في المساهمة في تقديم مثل هذه الخدمات المجتمعية لرفع مستوى الوعي في المجتمع حول مرض السكري، حيث يعتبر هذا التوقيع تفعيلًا للشراكة بين المؤسسات الصحية والجمعيات بما يتماشى ويدعم رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبهذه المناسبة نشكر القائمين على الجمعية على جهودهم الحثيثة لتفعيل مثل هذه المبادرات.