توقيع اتفاقية بين "الرعاية الطبية" وجمعية السكري السعودية الخيرية

وقّعت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، ممثلة مستشفيات رعاية اليوم اتفاقية تعاون مع جمعية السكري السعودية الخيرية، والهادفة إلى تحقيق التعاون المثمر بين القطاعين الصحي والخيري، وتقديم خدمات متميزة للمستفيدين وبرامج تعليمية ودورات تثقيفية للمهتمين بمرض السكري من جميع الأعمار، حيث إن التعاون المشترك مع الجمعية ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع.
ومثّل الشركة الوطنية للرعاية الطبية "مستشفيات رعاية" الرئيس التنفيذي د.عبدالعزيز بن صالح العبيد، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. عبدالعزيز الحميدي والمدير التنفيذي للجمعية رشود الرشود.
وعبر د. عبدالعزيز العبيد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" عن سعادته بهذه الشراكة مع جمعية السكري السعودية الخيرية كونها تولي اهتمامًا كبيرًا في تقديم الخدمات المتميزة.
وقال: تفخر مستشفيات رعاية في المساهمة في تقديم مثل هذه الخدمات المجتمعية لرفع مستوى الوعي في المجتمع حول مرض السكري، حيث يعتبر هذا التوقيع تفعيلًا للشراكة بين المؤسسات الصحية والجمعيات بما يتماشى ويدعم رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبهذه المناسبة نشكر القائمين على الجمعية على جهودهم الحثيثة لتفعيل مثل هذه المبادرات.
من ناحيته، قال عبدالعزيز الحميدي: يسعدنا ويشرفنا توقيع اتفاقية تعاون مع مستشفيات رعاية والتي سيكون لها أثر إيجابي على المستفيدين من برامج جمعية السكري السعودية الخيرية، وتعزيز روح الشراكة بين القطاعين الخيري والصحي وتقديم خدمات متميزة متكاملة للمستفيدين.