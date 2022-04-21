توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير وإدارة "واجهة مسار" بين كادن ووجهة مسار

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "أم القرى" للتنمية والإعمار الأستاذ ياسر أبو عتيق، عن سعادته بهذه المناسبة، وصرّح: "نعمل اليوم سويًّا لإطلاق "واجهة مسار" لخلق تجربة ثقافية وترفيهية متجددة ومتميزة، تواكب متطلبات سكان مكة وزائريها، والاستمتاع بتجربة جديدة تتخللها العديد من الأنشطة والفعاليات المصممة لتلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة"؛ مشيرًا إلى أن هناك أبعادًا اقتصادية ستنعكس على الفرد والمجتمع في مكة المكرمة؛ من حيث خلق فرص وظيفية، وفرص لرواد الأعمال.