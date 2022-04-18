توقيع اتفاقية شراكة بين "سبل" و"لولو السعودية"

جديرٌ بالذكر أن سبل تقدم خدمات بريدية لوجستية عبر منظومة من الشبكات المتعددة، وتساهم في تمكين برامج الحكومة الإلكترونية، وتطوير تعاملاتها، وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وتيسير تبادلاتها، من خلال الشراكات مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، والعديد من المنتجات والخدمات عبر فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة.