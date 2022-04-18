توقيع اتفاقية شراكة بين "سبل" و"لولو السعودية"

وقّع البريد السعودي "سبل"، وشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى اتفاقية؛ بهدف تقديم خدمة البريد مع لولو هايبر.
وقد قام بتوقيع هذه الاتفاقية من جانب "سبل” المهندس ريان الشريف نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية، فيما وقّعها من جانب " لولو " شهيم بوتيافيتيل كوتي لينجال المدير العام للشركة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى استلام وتسليم الشحنات المحلية الواردة والتابعة لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى، بحيث تقوم "سبل" بتوزيع هذه الشحنات وفقاً لعنوان العميل المقدم من قبل لولو هايبر.
وتأتي الاتفاقية امتداداً للعلاقات الاستراتيجية بين سبل والجهات الخاصة؛ للارتقاء بخدمة العملاء، والتوسع في الخدمات اللوجستية، بما يتناسب مع استراتيجيات التحول في سبل ومبادراتها وخططها المستقبلية، لتكون الخيار اللوجستي الوطني الأول في المملكة، بإمكاناتها المتميزة وكوادرها الوطنية.
وبدأت الخطوة الأولى لهذا المشروع من خلال ثلاثة فروع رئيسة لشركة لولو هايبر في مناطق المملكة بمدنية الرياض وجدة والدمام.
جديرٌ بالذكر أن سبل تقدم خدمات بريدية لوجستية عبر منظومة من الشبكات المتعددة، وتساهم في تمكين برامج الحكومة الإلكترونية، وتطوير تعاملاتها، وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وتيسير تبادلاتها، من خلال الشراكات مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، والعديد من المنتجات والخدمات عبر فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة.