توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع صحي في عمّان بحجم استثمار يصل إلى 400 مليون دولار

بحضور دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، جرى في دار رئاسة الوزراء الأردنية، اليوم، توقيع اتفاقية استثمار وتطوير بين شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار وصندوق الاستثمار الأردني، لتنفيذ مشروع استثماري في قطاع الرعاية الصحية في العاصمة الأردنية عمّان بحجم استثمار يصل إلى نحو 400 مليون دولار أميركي.